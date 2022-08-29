ФСБ публикует видео с мужчиной, которого российское следствие называет вторым участником убийства Дарьи Дугиной. Сообщается, что это гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения). Он приехал через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Также ФСБ заявляет, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

По версии ФСБ, Вовк лично следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля "Традиция", поехала за ее машиной на Mini Cooper и привела бомбу в действие.

Напомним, ранее мы разбирались, какие версии гибели Дугиной выдвигают в западных СМИ.

Вместе с тем, вчера СМИ сообщили о смерти подозреваемой в убийстве Дугиной. Однако позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, кто такая Наталья Вовк, которую Россия обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной.