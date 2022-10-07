Владимир Зеленский опроверг информацию газеты The New York Times о причастности украинской власти к убийству Дарьи Дугиной.

Эту тему он затронул в интервью ВВС.

"Мы не имеем к этому отношения", – сказал президент.

Также он объяснил свои слова о превентивном ударе НАТО по России.

"Когда я говорил "превентивный удар", на английском языке это звучит так (переходит на английский) - превентивный удар (preventive kick), не нападение (attack), это разные вещи. Вот почему, когда вы говорите по-английски или по-украински, важно, чтобы перевод был максимально правильным… А я имел в виду санкции. Если они сказали "ядерное оружие", даже подумали - вы должны ввести их. У вас есть ядерный пакет санкций, у Европы есть возможность их ввести - например, после того, как они оккупировали нашу АЭС. Это очень опасно. Вот что я имею в виду", – сказал Зеленский.

Другие заявления украинского президента в интервью ВВС:

об использовании Россией ядерного оружия: "Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно… Если мы сейчас имеем дело с не очень адекватными людьми, то на мой ответ может быть рискованный ответ российской стороны. Если я скажу, например, что они не способны применить ядерное оружие, то неадекватный человек, в руках которого есть такая власть, может наоборот показать всем: "Ах, я не могу? Посмотри, как я могу" - и применить".

о НАТО: "Мы не были в НАТО ни в 2014 году, ни в 2022 году 24 февраля - и это была причина. И сейчас то, что мы говорим, - мы защищаемся. Мы не можем защищаться сами".

о границах Украины: "Мы не пойдем дальше. Нам не нужны чужие земли, нам не нужны чужие люди. Мы не террористы. Нам не нужно ничего лишнего, кроме наших границ, нашей земли и нашей безопасности. Финиш, конечно, это вся наша территория в международно признанных границах 1991 года - то есть включительно с Донбассом и Крымом".

об исходе войны: "Я верю в эту победу, потому что будет или победа Украины, или поражение всего мира".

о Путине: "Мне все равно, что будет с ним. Пусть с ним будет разбираться его общество. Этот будет сугубо их вопрос".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "положительным сигналом" согласие американской разведки с выводами о причастности Украины к убийству Дугиной, которые ранее сделали в России.