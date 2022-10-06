Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью New York Times, в которой говорилось о том, что Дарью Дугину могли убить с ведома представителей украинской власти, но США об этом ничего не знали.

Песков назвал "положительным сигналом" согласие американской разведки с выводами о причастности Украины к убийству Дугиной, которые ранее сделали в РФ.

Также он "выразил надежду", что публикация в США об убийстве Дугиной не является попыткой снять с себя ответственность за "будущие подобные теракты".

Ранее "Страна" приводила версию о том, как было осуществлено убийство. По данным российских СМИ, взрывчатку в машине дочери идеолога российского "евразийства" активировали звонком с мобильного телефона неизвестного абонента.

Судя по показаниям биллинга, владелец этого телефона следовал за внедорожником Дугиной от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва.

После взрыва телефон исчез из сети.

Также СМИ рассказывали, что известно о семье гражданки Украины Натальи Вовк, которую Россия подозревает в убийстве Дарьи Дугиной.