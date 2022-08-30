У Папы Римского ответили на обвинения по поводу его заявления, где он сожалеет о гибели Дарьи Дугиной - дочери "идеолога русского мира".

В сообщении службы печати святого престола говорится, что главная цель заявлений папы и его окружения "призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли к солидарности и усилиям по восстановлению мира".

"Неоднократно, а также в последние дни возникали публичные дискуссии о политическом значении, которое следует придавать таким заявлениям. В связи с этим вновь подчеркивается, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию", - говорится в сообщении.

Там также говорится, заявления Франциска в вопросе начатой Россией войны в Украине "недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной".

Напомним, что папа римский Франциск назвал Дарью Дугину "невинной жертвой войны". После этого возмущенный МИД Украины вызвал апостольского нунция на ковер.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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