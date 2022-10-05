В США считают, что за убийством Дарьи Дугиной, совершенным в конце августа, может стоять Украина.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, спецслужбы США полагают, что представители украинской власти санкционировали взрыв автомобиля под Москвой, в результате которого погибла Дугина. По словам официальных лиц в Вашингтоне, Штаты при этом не принимали участия в нападении ни путем предоставления разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи.

Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались. По их словам, после этого американские официальные лица упрекнули украинских чиновников в связи с убийством.

Оценка о причастности Украины была распространена в правительстве США на прошлой неделе. Украина отрицала свою причастность к убийству сразу после теракта, и высокопоставленные украинские чиновники повторили эти опровержения, когда их спросили об оценке американской разведки.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что такие атаки могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам.

Американские официальные лица, как пишет The New York Times, были разочарованы тем, что Украина не делится своими военными и тайными планами, особенно на территории России.

Источники не сказали изданию, кто именно из украинского правительства санкционировал убийство Дугиной и утвердил ли эту миссию президент Владимир Зеленский.

Страны традиционно не ставят в известность другие государства о своих секретных операциях, но ряд американских официальных лиц считают крайне важным заранее пресекать то, что они считают опасным авантюризмом, особенно политические убийства.

Ранее "Страна" приводила версию о том, как было осуществлено убийство.

Также СМИ рассказывали, что известно о семье гражданки Украины Натальи Вовк, которую Россия подозревает в убийстве Дарьи Дугиной.