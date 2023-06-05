Служба безопасности Украины (СБУ) задержала троих участников агентурной сети ФСБ, которые по заданию России шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". Также установлена личность их куратора.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание российские агенты получали до 550 долларов на банковские карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной "работы".

Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты штаба Командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии. Для этого он проводил фото- и видеосъемку объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

А в Днепропетровской области разоблачен агент ФСБ с позывным "Гром". Он рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе. Для сбора развединформации он действовал под видом безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории объектов.

Задержали участника российской агентурной сети и в Одессе, где он выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра, для чего объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ранее мы писали, что в Николаевской области задержали подозреваемого в шпионаже на РФ, он мог передавать данные об авиации.

Также СБУ подозревает главу Полтавского райсуда в работе на ФСБ.