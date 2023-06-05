СБУ разоблачила трех агентов ФСБ, шпионивших за "центрами принятий решений"
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала троих участников агентурной сети ФСБ, которые по заданию России шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". Также установлена личность их куратора.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.
По данным спецслужбы, злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.
За каждое выполненное задание российские агенты получали до 550 долларов на банковские карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной "работы".
Так, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты штаба Командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии. Для этого он проводил фото- и видеосъемку объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.
А в Днепропетровской области разоблачен агент ФСБ с позывным "Гром". Он рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе. Для сбора развединформации он действовал под видом безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории объектов.
Задержали участника российской агентурной сети и в Одессе, где он выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра, для чего объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах.
На основании собранных доказательств СБУ сообщила задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Ранее мы писали, что в Николаевской области задержали подозреваемого в шпионаже на РФ, он мог передавать данные об авиации.
Также СБУ подозревает главу Полтавского райсуда в работе на ФСБ.