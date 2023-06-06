СБУ заявила о разоблачении сети российских агентов в ВСУ на Яворивском полигоне Львовской области. Задержаны двое украинских военных и врач.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, они шпионили за ВСУ на территории Яворовского военного полигона: передавали локации подразделений, военной техники, информацию о западной помощи, визитах украинских лидеров в регион. Каждый из агентов имел свою "линию" разведывательно-подрывной деятельности. Для связи использовали мессенджеры.

Установлено, что один из фигурантов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона.

Еще одна участница агентуры ГРУ пыталась передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе.

Другой вражеский приспешник – должностное лицо учебного подразделения украинских войск. Он "сливал" информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.

Задержали их во время выполнения очередной задачи.

Как писала "Страна", СБУ разоблачила трех агентов ФСБ, шпионивших за "центрами принятий решений".

Ранее СБУ задержала чиновника Херсонской ОВА, который работал на РФ и проводил экспертизы для оккупантов.

Также мы писали, что в Николаевской области задержали подозреваемого в шпионаже на РФ, он мог передавать данные об авиации.

Также СБУ подозревает главу Полтавского райсуда в работе на ФСБ.