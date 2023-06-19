Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании работника "Укрзализныци", который хотел взорвать железную дорогу в Днепропетровской области, чтобы сорвать наступательные действия ВСУ на южном фронте.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

Спецслужба заявляет, что мужчину в начале года завербовала российская разведка.

По данным СБУ, он собирал информацию о маршрутах движения техники, в том числе задействованной в контрнаступлении, а также планировал устроить диверсии на объектах УЗ с целью сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

При обыске у него нашли гранаты, стрелковое оружие и дымовые шашки.

Ранее мы рассказывали, что на днях СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который, по данным следствия, планировал передать РФ информацию о направлениях украинского контрнаступления.

А недавно Служба безопасность Украины разоблачила трех агентов ФСБ, которые по заданию России шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". Также установлена личность их куратора.