Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт на железной дороге. Фото: Telegram/SBUkr

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании работника "Укрзализныци", который хотел взорвать железную дорогу в Днепропетровской области, чтобы сорвать наступательные действия ВСУ на южном фронте.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

Спецслужба заявляет, что мужчину в начале года завербовала российская разведка.

По данным СБУ, он собирал информацию о маршрутах движения техники, в том числе задействованной в контрнаступлении, а также планировал устроить диверсии на объектах УЗ с целью сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

При обыске у него нашли гранаты, стрелковое оружие и дымовые шашки.

Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт под Днепром

Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт под Днепром

Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт под Днепром

Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт под Днепром

Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт под Днепром

Сотрудник "Укрзализныци" готовил теракт под Днепром

Ранее мы рассказывали, что на днях СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который, по данным следствия, планировал передать РФ информацию о направлениях украинского контрнаступления.

А недавно Служба безопасность Украины разоблачила трех агентов ФСБ, которые по заданию России шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". Также установлена личность их куратора.

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