Служба безопасности Украины сообщила о проведении массовой облавы на полицейских в Днепре, которые участвовали в торговле наркотиками.

Об этом пишет пресс-служба на странице ведомства в Фейсбуке.

Спецслужба заявила, что ликвидировала днепровскую наркогруппировку, которая действовала под прикрытием руководителей местной полиции.

"Дельцы" занимались торговлей метамфетамином в области, действуя через разветвленную сеть наркодилеров на одной из городских СТО, а координировали их четыре чиновника одного из районных управлений Нацполиции в области.

Следствие установило, что сбыт наркотических веществ проходил в больших объёмах. Ежемесячная прибыль преступников составляла более 1,5 миллионов гривен.

Задержаны девять участников преступной организации, включая правоохранителей. В ходе следствия проведено более 30 обысков.

Ранее мы рассказывали, что полицейскому вынесли приговор по резонансному убийству пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.

"Страна" также сообщала, что ГБР был задержан один из сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней в Сумах.

Также мы писали, что через три года суд вынес приговор полицейским, которые 9 часов насиловали мать больной ДЦП девочки в Кагарлыке.