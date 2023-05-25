Переяслав-Хмельницкий городской районный суд объявил приговор по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, которое произошло четыре года назад - в 2019 году.

Полицейский Иван Приходько, который непреднамеренно убил ребенка, осужден на четыре года лишения свободы. При этом суд учел время пребывания Приходько в СИЗО.

Кроме того, согласно решению суда, с Приходько в пользу государства взыщут более 135 тысяч гривен. Также он должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям Кирилла – 800 тысяч гривен, бабушке – 200 тыс. грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года за хранение патронов.

Еще двое фигурантов дела - Дмитрий Кривошеев и сын Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним - оправданы.

Напомним, 31 мая 2019 года четверо фигурантов выпивали во дворе частного сектора и решили пострелять по банкам из огнестрельного оружия. Пуля попала в пятилетнего ребенка, который находился в соседнем дворе, 3 июня Кирилл Тлявов скончался от ранения.

Также отметим, что вчера была поставлена точка в громкой истории с изнасилованием девушки в полицейском участке города Кагарлыка Киевской области. Через три года - двое полицейских, которые были в этом замешаны, получили приговор - по 11 лет лишения свободы.