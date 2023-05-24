Офис генпрокурора публикует подробности дела бывших полицейских, которые в течение 2020 года систематически пытали людей в Кагарлыкском отделении полиции.

Обуховский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании.

Прокуроры в суде доказали, что указанные должностные лица пытали и незаконно удерживали людей.

В мае 2020 года правоохранители применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали пострадавшую.

Следствие выявило ряд случаев пыток в указанном участке. В том же месяце другого потерпевшего избивали и пытали для получения признания.

Кроме того, в январе 2020 года обвиняемые с целью получения признательных показаний за вероятное совершение краж наносили двум потерпевшим телесные повреждения, вывозили их в багажнике за окраины города, пытали электрическим током. После этого приковали наручниками к батарее в коридоре, где потерпевшие находились до следующего дня.

"Страна" подробно писала о деле полицейских-насильников из Кагарлыка в отдельном материале.