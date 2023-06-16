СБУ сообщила о подозрении в коррупции бывшему замглавы Минобороны и экс-руководителю Департамента государственных закупок министерства.

Информация об этом появилась на странице ведомства в Фейсбуке.

Чиновников подозревают в хищении более миллиарда гривен бюджетных средств на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, воюющих на передовой. Сделка была заключена в начале марта 2022 года, то есть в первые дни вторжения РФ.

Указанные лица закупили у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 130 млн грн, из которых по меньшей мере 100 млн грн были украдены.

Экспертизой было установлено, что реальная рыночная стоимость закупленных защитных средств составляет всего 25 млн грн и, помимо прочего, они не соответствуют заявленному классу защиты.

Также на 900 млн грн была закуплена оптовая партия некачественных зимних курток и штанов, которые невозможно использовать на фронте в холодных условиях.

Оба подозреваемых уже арестованы.

Их имена не называются, но вероятно, речь идёт об арестованных ещё в феврале экс-заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове и бывшем директоре департамента государственных закупок Минобороны Богдане Хмельницком.

Ранее мы писали о скандале, возникшем после того, как для укрытий в Днепровском районе Киева закупили барабаны почти на миллион гривен и овощерезки - на 1,5 млн.

Позже договор о закупке барабанов в бомбоубежища был разорван.

Также "Страна" сообщала, что СБУ объявила подозрение Фирташу и его топ-менеджменту по делу о закупках газа.