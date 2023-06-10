В Киеве продолжают разоблачать хищения на укрытиях во время войны. Так, столичная прокуратура объявила о подозрении начальнику управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА, а также подрядчику.

Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, чиновник Святошинской РГА и его подрядчик растратили 800 тысяч гривен, что выделялись на капитальный ремонт "простейшего укрытия" на территории Святошинского района.

Прокуроры "зафиксировали факты невыполнения работ в полном объёме, некачественное выполнение работ и использование неподходящих, легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости".

О том, что происходит с убежищами на Святошино, "Страна" рассказывала в отдельном материале.

Ранее мы писали, что чиновники Голосеевской районной администрации Киева подозреваются в организации схемы по разворовыванию денег на ремонте укрытий. Подозрение пока вручено только руководителю подрядной организации, который получил деньги на капитальный ремонт укрытий и защитных сооружений в школе.