Чиновнику Святошинской администрации Киева сообщили о подозрении в растрате средств на укрытия
В Киеве продолжают разоблачать хищения на укрытиях во время войны. Так, столичная прокуратура объявила о подозрении начальнику управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА, а также подрядчику.
Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.
По данным следствия, чиновник Святошинской РГА и его подрядчик растратили 800 тысяч гривен, что выделялись на капитальный ремонт "простейшего укрытия" на территории Святошинского района.
Прокуроры "зафиксировали факты невыполнения работ в полном объёме, некачественное выполнение работ и использование неподходящих, легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости".
О том, что происходит с убежищами на Святошино, "Страна" рассказывала в отдельном материале.
Ранее мы писали, что чиновники Голосеевской районной администрации Киева подозреваются в организации схемы по разворовыванию денег на ремонте укрытий. Подозрение пока вручено только руководителю подрядной организации, который получил деньги на капитальный ремонт укрытий и защитных сооружений в школе.