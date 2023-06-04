"Страна" продолжает инспектировать укрытия в Киеве.

Несмотря на то, что власти столицы приняли решение о круглосуточном доступе граждан к убежищам, остаются те, куда доступ по-прежнему ограничен.

Так, например, в укрытие, которое находится на территории детского сада в густонаселенном районе Киева, журналиста "Страны" не пустили. Как сообщил "Стране" один из сотрудников Владимир, в начале полномасштабной войны укрытие было доступно для всех, но теперь работает только для детей и педагогов в дневное время.

"Я точно уточнил у директора. Это районо решило или министерство образования. Раньше было для всех, а теперь нет. Днём работает для детей и педагогов, а ночью закрыто", - сказал мужчина.

Несколько иная ситуация с укрытием в одной из столичных школ на левом берегу Киева.

В укрытие журналистов пустили без проблем, однако ключи находятся у охранника, который открывает его только во время воздушных тревог. По словам охранника, в укрытии есть все необходимое, чтобы переждать тревогу.

"Если вдруг так случится, что у нас здесь во время тревоги будет много народа, ещё есть помещение, мы его откроем. Также у нас в укрытии есть туалет и запас воды", - говорит Сергей.

А вот в укрытие, которое также находится на территории одной из столичных гимназий, "Стране" попасть не удалось, так как оно оказалось закрытым.

Директор гимназии Алла Георгиевна говорит, что в укрытии только закончились ремонтные работы, а во время инспекции "Страны", по словам директора, там убирали уборщицы, они и закрылись изнутри.

"У нас четкое указание, что дверь в укрытие открывают только во время воздушной тревоги. Это учебное заведение, там есть материальные ценности", - говорит она.

Директор уверена, что охранник сможет быстро открыть убежище в случае тревоги.

На уточняющий вопрос "Страны", как поступить, если придет новое распоряжение, чтобы убежище было открыто круглые сутки, директор ответила так: "Не придет. Это учебное заведение. Мы не можем открывать двери, чтобы туда заходили все, кому не лень. Кто за это будет отвечать?"

Напомним, сегодня министр стратегических отраслей Александр Камышин заявил, что 44% укрытий в Киеве заперты или негодны к использованию.

А глава МВД Игорь Клименко по итогам проверки 4 800 укрытий сообщил, что каждое четвертое убежище в Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.