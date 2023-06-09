Чиновники Голосеевской районной администрации Киева подозреваются в организации схемы по разворовыванию денег на ремонте укрытий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подозрение пока получил только руководитель подрядной организации, который получил деньги на капитальный ремонт укрытий и защитных сооружений в школе.

Сообщается, что схему организовали чиновники райадминистрации. По данным силовиков, они сфальсифицировали тендер, чтобы его выиграла нужная компания, а после завершения работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об их объемах и стоимости.

"По результатам проведения ряда экспертиз будет решен вопрос привлечения к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Напомним, после гибели людей у закрытого убежища главы районов призвали Кличко отказаться от своих постов.

В ответ он заявил, что главы РГА освоили лишь 10% средств, выделенных на укрытия.

Масштабная проверка показала, что абсолютное большинство укрытий Киева не имеют свободного доступа, а еще 35% непригодны для эксплуатации.