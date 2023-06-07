Абсолютное большинство укрытий Киева не имеют свободного доступа, заявил министр стратегической промышленности Александр Камышин по результатам проверки 73% укрытий столицы (3,382 объекта).

Еще 35% проверенных укрытий непригодны для эксплуатации. 65% технически пригодны.

"Перечень замечаний к технически подходящим укрытиям остается значительным. В общем, результаты ревизии пока неутешительны", - заявляет Камышин.

Об этом министр уже доложил президенту.

Напомним, что Кличко и главы районов Киева обвиняют друг друга в неудовлетворительном состоянии убежищ.

Ранее в МВД сообщили о результатах проверок укрытий в Украине - после обследования 50 тысяч укрытий (79%) закрытыми оказались 4679 (9% от проверенных), не пригодны к использованию 11644 укрытий (23% от проверенных).

Напомним, власти инициировали поверку всех убежищ столицы после того, как у закрытого убежища больницы погибли люди.

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