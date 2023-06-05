Проверки укрытий проходят не только в Киеве, но и по всей Украине.

МВД сообщило об их результатах. Пока было обследовано больше 50 тысяч укрытий (79%):

- 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми;

- 11644 (23% от проверенных) – не пригодны к использованию.

Напомним, что сегодня мэр Киева Виталий Кличко отчитался о проверке столичных укрытий. Из них нее было доступа в 10%, а в неудовлетворительном состоянии находятся 63%.

При этом у министра стратегической промышленности Александра Камышина несколько иные данные по Киеву.

Напомним, что после того, как 1 июня в Киеве погибли три человека во время воздушной атаки РФ, проводится расследование. Очевидцы сообщают, что погибшие были среди жильцов Деснянского района, которые бросились к укрытию в поликлинике, но оно было закрытым.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.