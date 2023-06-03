Сотрудники поликлиники Деснянского района в зале суда рассказали свои версии, почему вход в убежище, возле которого впоследствии погибли люди, был закрыт.

По версии охранника, после тревоги он не успел открыть дверь в здание. Мужчина, которого сегодня взяли под стражу без права залога, признал свою вину.

Руководитель поликлиники и его заместитель, отправленные под домашний арест, вину отрицают. По их утверждению, укрытие было открыто, но вход в него расположен внутри поликлиники, которую не открыл именно охранник.

Как писала "Страна", 1 июня в подвал поликлиники, где находилось убежище, не смогли попасть люди во время воздушной тревоги. Вскоре произошло падение обломков, которое унесло жизни 33-летней женщины и 34-мамы с 9-летней дочерью.

Проверки состояния убежищ на данный момент продолжаются. В МВД сообщили, что каждое четвертое убежище в Украине закрыто или непригодно.

Ранее на Банковой обвинили в случившемся мэра Киева Кличко.

Но тот ответил, что глав районов, а также главу военной администрации, которые отвечают за убежища, назначает Офис президента.