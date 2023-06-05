"Страна" продолжает инспектировать столичные бомбоубежища. На этот раз мы побывали в Святошинском районе. Там из четырех укрытий доступ был только к двум.

Например, были закрыты два укрытия, которые находятся в жилом доме по адресу Симиренко, 12Б. На дверях укрытий указан номер дежурного, который открывает убежище. Мы связались с ним, мужчина пришел спустя пять минут после нашего звонка. По его словам, оба укрытия закрыты из-за того, что в них установлены насосные станции, а это дорогостоящее оборудование, которое могут украсть или повредить.

"Этими укрытиями практически никто не пользуется. Во время воздушной тревоги сюда приходят только три человека, это одна семья. У них есть свой ключ от убежища", - рассказывает Владимир.

Само убежище - это подвальное помещение дома, где установлен всего один стул и лежит один матрац, который принесли жители этой многоэтажки. В укрытии довольно грязно, здесь нет системы вентиляции.

По словам Владимира, у которого находятся ключи от укрытия, за все время, когда в Киеве начали звучать сигналы о воздушной тревоге, никто из представителей власти ни разу не инспектировал убежище и не выделял деньги на его обустройство.

Несколько иная ситуация в укрытии по адресу Симиренко, 2В. Там бомбоубежище было открыто, так как сейчас в нем ведут ремонтные работы: пол заливают бетоном, обустраивают туалет. По словам местных, ремонт в укрытии начали делать около трех недель назад. До этого времени укрытием практических никто не пользовался из-за отсутствия в нем минимальных условий.

Как сказала одна из живущих рядом женщин, деньги на ремонт убежища выделила городская власть, но некоторые работы жители проводят за собственный счет.

"Интернет, замена металлических труб, которые уже очень устарели, - это все за счет жильцов",- рассказывает женщина.

Совсем иная ситуация в укрытии, которое расположено по адресу Симиренко, 10 на территории диагностического центра. Убежище было открыто. Доступ к нему абсолютно свободный. В нем установлено несколько десятков стульев, пара кроватей, есть два душа и два туалета.

Вчера мы рассказывали, как инспектировали укрытия в густонаселенном районе Киева и на левом берегу.

Между тем по данным проверки МВД 9% от проверенных убежищ по Украине оказались закрытыми, а 23% не пригодны к использованию.