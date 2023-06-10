В Киеве проверили все 4655 укрытий, только 15% из них пригодны к использованию без существенных замечаний.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Приблизительно 44% – в свободном доступе, еще 21% - открывают дежурные во время тревоги в течение первых минут. К использованию пригодны 15% укрытий, еще 50% - технически пригодны, но нуждаются в ремонте.

Ранее в МВД сообщили о результатах проверок укрытий в Украине - после обследования 50 тысяч укрытий (79%) закрытыми оказались 4679 (9% от проверенных), не пригодны к использованию 11644 укрытий (23% от проверенных).

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что власти Киева будут отбирать помещения у владельцев закрытых убежищ.

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