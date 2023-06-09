Треть укрытий в Киеве оказались непригодны к использованию.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация по итогам проверки 91% убежищ.

По данным КГГА, 578 объектов (14%) не соответствуют нормативным требованиям к укрытию. Еще 736 (17%) не готовы принимать людей прямо сейчас, но могут стать укрытием при условии надлежащего обустройства.

Что касается доступа в укрытия, только 4% оказались закрытыми. А 28% открывают в течение 5 минут.

Наихудшая ситуация оказалась в Голосеевском районе, чиновников которого прокуратура сегодня обвинила в разворовывании средств на ремонт укрытий.

Напомним, накануне мэр столицы Виталий Кличко заявил, что власти Киева будут отбирать помещения у владельцев закрытых убежищ.

Ранее проверка показала, что абсолютное большинство укрытий Киева не имеют свободного доступа, а еще 35% объектов непригодны для эксплуатации.

Мэр столицы Виталий Кличко и главы районов Киева обвиняют в этом друг друга.

А президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал Виталия Кличко за закрытые убежища. По его словам, "такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-либо оправданиями".

Мы разбирались, отстранят ли мэра Киева от должности после скандала с убежищами.