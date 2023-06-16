В Киеве разорвали договор по скандальной закупке барабанов в бомбоубежища на 900 тыс. гривен.

Об этом сообщает и.о. главы Днепровской райадминистрации Павел Бабий.

По его словам, он инициировал служебное расследование и создание комиссии по аудиту тендера, "учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации".

"Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были израсходованы", - сообщил Бабий.

Ранее начальник управления образования Днепровского района Киева Наталья Иванина в комментарии "Стране" сообщала, что барабаны уже завезены, но еще не проплачены. Чиновники объяснили, что закупили барабаны, чтобы в игровой форме сопровождать детей в укрытия, чтобы они не боялись.

Глава управления образования Днепровского района Киева Наталья Иванина в комментарии "Стране" объяснила, почему было принято решение досрочно расторгнуть договор о закупке игрушечных барабанов для киевских укрытий.

"Общество не готово воспринимать или делать, чтобы у детей что-то лучше было — чтобы снимать стресс, облегчать психологическую нагрузку. Люди подумали, что барабаны должны стоять в укрытии, куда они спускаются из своих домов. Речь шла о том, чтобы облегчить состояние детей, которые пребывают в стрессовом состоянии в целом", — говорит Наталья Иванина.

На вопрос, "Страны" заменят ли барабаны чем-то другим, Наталья Иванина ответила следующее:

"Я не знаю. Просто как я понимаю, вначале о любых решениях нужно будет написать где-то в сети, чтобы люди обсудили, а потому думать, нужна ли эта вещь или нет. На сегодняшний день, к сожалению, логикой и какими-то умными вещами управляют не те, кто думает, а те, кто сидит без дела, большинство из них за границей — и пишут о том, что нужно детям, которые находятся в Украине", — сказала начальник управления образования Днепровского района Киева.

Ранее появилось фото барабанов, которые закупили для убежищ Киева.