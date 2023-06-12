В Киеве проверили все укрытия в городе. Из них пригодны для использования 65%.

Об этом говорится на сайте Киевского горсовета.

Комиссия завершила проведение внеплановой проверки защитных сооружений. Было проинспектировано все 4 655 укрытий и убежищ. Пригоден для использования 3 041 объект, то есть 65%.

Еще 973 (21%) могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства.

Не отвечают техническим условиям – 641 (14%) укрытие.

Также в ходе инспекций проверили оперативность открытия укрытий. Так, свободный доступ обеспечен в 2 048 помещений (67%), доступ обеспечивается в течение 5 минут – в 993 помещениях (32,7%), обнаружены закрытыми – 28 (0,3%).

Напомним, что проверки укрытий в Киеве проводились после того, как 1 июня во время воздушной атаки РФ в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок). Они находились возле укрытия поликлиники, в которое не смогли попасть.

После этого было открыто уголовно дело, а в Киеве начались проверки укрытий на предмет их доступности и состояния.

Также мы писали о том, что мэр Виталий Кличко раскритиковал глав районов Киева за необустроенность укрытий.