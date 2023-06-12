Появился проект остановки-укрытия, которая должна быть построена в Киеве. Ее спроектировала украинская архитектурная студия MAKHNO Studio.

Об этом сообщил основатель студии Сергей Махно.

Сообщается, что построена остановка будет из бетонной смеси, которая прошла испытания на прочность. Проект будет производиться по технологии 3D-печати, что должно позволить быстро строить такие остановки по всей стране, если будет желание местных властей.

"Бетонная смесь для строительства остановки-укрытия прошла тщательные испытания на прочность и способность оградить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", - сообщил Махно.

Напомним, еще летом 2022 года в Харькове установили первую остановку-укрытие из бетона. Конструкция рассчитана на 12 сидячих мест.

Ранее мы писали, что в Киеве проверили все укрытия в городе. Из них пригодны для использования 65%.

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