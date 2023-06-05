Родители киевских школьников жалуются в соцсетях, что после того как в столице обязали школы и детсады открыть свои укрытия для всех нуждающихся, там может не хватить места для самих детей и педагогов.

В частности, об этом пишет в Facebook пользователь Lena PA.

"Укрытие учебных заведений рассчитано на количество учащихся и учителей/воспитателей. Очень часто (я была и в школьном укрытии, и в садике) там тесно даже тем, на кого оно рассчитано. Некоторые дети ходят в школу неделю через неделю, потому что им не хватает места в укрытии. Что будет, если туда придут вдобавок люди?" - пишет она.

К тому же из-за этого из укрытий забрали личные вещи учащихся, в том числе одеяла и матрасы, на которых дети могли отдыхать.

Также женщина задается вопросом, как обеспечить соблюдение коронавирусных ограничений (из-за которых родителей в школу не пускают) и простых мер безопасности, когда в одном закрытом помещении рядом с детьми окажутся посторонние люди.

Напомним, сегодня министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с убежищами в Киеве - критическая, что показала их ревизия.

Ранее "Страна" проверила укрытия в школах и детсадах Киева и выяснила, что в некоторые из них доступ ограничен.