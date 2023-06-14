В распоряжении "Страны" оказалось фото барабанов, которые идентичны тем, что закупило управление образования Днепровского района Киева для убежищ в Киеве из-за чего уже начался скандал.

Начальник управления образования Днепровского района Киева Наталья Иванина в комментарии "Стране" сообщила, что барабаны уже завезены, но ещё не проплачены.

По её словам, подобные барабаны и ранее закупали — в образовательных целях.

"Опыт использования таких барабанов в учебных целях был и до полномасштабного вторжения, а после - их начали использовать в укрытиях, чтобы обращать внимание детей на позитивные звуки, а не на звуки, которые они слышат за окном.

Это барабаны, на которых можно играть с помощью палочек и рук. У нас в районе 136 образовательных заведений, в тех заведениях, где были такие барабаны - отмечают позитивный опыт их использования. Эти барабаны лёгкие и мобильные. Наша задача - максимально приблизить детей к среде, где они не чувствуют тревог и не слышат их", — говорит Наталья Иванина.

Как сообщала "Страна", в Днепровском районе Киева для укрытий закупили барабаны почти на миллион гривен.

Ранее по результатам проверки в Киеве признали пригодными для использования 65% укрытий.

Кроме этого, в Киеве появится остановка для укрытия от воздушных атак, которую напечатают на 3D-принтере.