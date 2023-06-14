В Киеве для одного из бомбоубежищ закупили барабаны на сумму 900 тысяч гривен.

Соответствующий тендер журналисты заметили в системе ProZorro.

Закупку провело управление образования Днепровской районной администрации. Как указано в данных тендера, "для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Всего чиновники закупили 306 барабанов из натуральной кожи стоимостью от 1900 до 3960 гривен за единицу и 153 комплекта молоточков к ним.

Несколькими днями ранее украинские СМИ писали о другой странной закупке Днепровской районной администрации для укрытий - 12 овощерезок Robot Coupe CL50 на сумму 1 583 496 гривен. Цена одной овощерезки с комплектом насадок составляет 131 958 гривен. Недешевый кухонный прибор оснащен слайсерами для нарезки соломкой, кубиками, нарезки картошки-фри, а также набором для приготовления пюре и так далее.

Глава Днепровский райадминистрации Киева Павел Бабий прокомментировал "Стране" скандал с закупками.

"Это оборудование закупается централизовано, оно ещё даже не проплачено. Мы в игровой форме переводим деток в укрытия, чтобы они не боялись. Это разгрузка для детей. Кто спекулирует на этой теме, я не знаю. Они же не понимают, что это детки и им нужно чем-то заниматься во время тревоги, если они долгосрочные. Также была история с закупкой овощерезок. Овощерезка стоит 60 тысяч, а насадки и дополнительное оборудование ещё столько же. Это очень удобно, потому что у этой овощерезки мощность всего лишь 0,5 кВТ — ее любой генератор потянет, с ее помощью легко и быстро можно сделать перекус детям, но в этом почему-то никто не хочет разбираться", — сказал Бабий.

Между тем в Киеве 65% укрытий признали пригодными для использования. Поэтому в соцсетях возмущаются, что для укрытий закупают не мебель или системы вентиляции, а барабаны и овощерезки.

Ранее мы рассказывали о скандале с закупками продуктов для ВСУ.