После скандала с гибелью людей возле закрытого укрытия в Киеве учителей по всей стране стали заставлять дежурить в школьных убежищах по ночам.

Об этом пишет народный депутат Роман Грищук на своей странице в Facebook.

Сперва он сообщил о такой практике в Киеве, а потом добавил, что, оказывается, это происходит в ряде других регионов тоже.

Департамент образования обязал школы держать укрытия открытыми ночью, а учителя, видимо, должны следить там за порядком.

За такую работу им дополнительно не платят. Грищук называет это "рабским трудом".

"Не может учительница ночью дежурить в укрытии (без компенсации, без официальных указаний и распоряжений), а на утро идти преподавать", - говорит он.

Нардеп направил обращение по данному вопросу в Министерство образования и науки.

Напомним, родители киевских школьников жаловались в соцсетях, что после того как в столице обязали школы и детсады открыть свои укрытия для всех нуждающихся, там может не хватить места для самих детей и педагогов.

К тому же они переживали за безопасность детей в условиях, когда в убежище может зайти любой посторонний.

Ранее "Страна" проверила укрытия в школах и детсадах Киева и выяснила, что в некоторые из них доступ ограничен.