По информации источников "Страны" в полиции, в Киеве задержали журналиста, которого подозревают в растлении несовершеннолетних и хранении детской порнографии.

"Подозреваемый - журналист издания "Вести" Тарас Козуб. Слежка за ним велась давно, задержали сразу после того, как он попался на горячем. Вместе с ним вскрыли целую группу педофилов", - говорит источник.

Комментарии самого Тараса Козуба пока получить не удалось.

Напомним, что в Киеве из колледжа искусств в Черновцах уволили преподавателя из-за подозрений в растлении детей.

А в Киеве мужчина получил десять лет тюрьмы за растление десяти девочек и создание детского порно.

Также в Польше задержали украинку, которая издевалась над своими детьми.

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