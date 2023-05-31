В Познани задержана 52-летняя украинская беженка, которая жестоко обращалась со своими приемными детьми: пытала, била по половым органам и продавала детей педофилам для изнасилований.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Светлана П. приехала в Польшу из Синельниково Днепропетровской области. Своих детей у нее нет, но уже 20 лет она занимается воспитанием приемных, пишет издание.

12 марта 2022 года она пересекла польскую границу с десятью детьми в возрасте от 4 до 16 лет.

Польские волонтеры заподозрили, что с семьей что-то не так, когда навестили женщину и обнаружили, что дети голодные и запуганные.

Они организовали для детей ночной кинопоказ, что создало формальный повод изолировать женщину от приемных детей. В ходе беседы дети признались, что их приемная мать избивала их и всячески издевалась.

В частности, некоторым детям опекун выбила зубы, других заставляла есть экскременты, избивала по половым органам.

Утром ее арестовали. Ей предъявлено десять обвинений – по одному на каждого ребенка.

На этапе следствия выяснилось, что она в Украине и Польше продавала детей педофилам, которые также издевались над ними. В это время их приемная мать стояла рядом и оценивала по часам на телефоне, не прошли ли отведенные для клиента 20 минут.

Сама женщина свою вину отрицает и заявляет, что дети врут. Прокуратура считает, что она - вменяема.

Ранее мы писали, что в Киевской области женщина с сожителем пытали, насиловали и заставляли есть фекалии троих детей.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мать с сожителем насиловали и снимали порно с участием несовершеннолетней дочери.