В Киеве будут судить мужчину, который более трех лет насиловал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам систематического совершения сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних девушек, в том числе в отношении малолетней.

Следствие установило, что обвиняемый проживал с матерью трех девушек и в период с 2018 по 2021 годы систематически насиловал их, удовлетворяя половую страсть неестественным способом и применяя при этом физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девушек была малолетней.

Мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Черкасской области мужчина насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием.

Также мы сообщали, что в Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы. После его задержания выяснилось, что ранее он уже был судим за преступления, связанные с изнасилованиями.