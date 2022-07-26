В Киеве мужчина больше трех лет насиловал трёх несовершеннолетних дочек своей сожительницы
В Киеве будут судить мужчину, который более трех лет насиловал несовершеннолетних дочерей своей сожительницы.
Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам систематического совершения сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних девушек, в том числе в отношении малолетней.
Следствие установило, что обвиняемый проживал с матерью трех девушек и в период с 2018 по 2021 годы систематически насиловал их, удовлетворяя половую страсть неестественным способом и применяя при этом физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девушек была малолетней.
Мужчине избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Черкасской области мужчина насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием.
Также мы сообщали, что в Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы. После его задержания выяснилось, что ранее он уже был судим за преступления, связанные с изнасилованиями.