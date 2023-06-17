Госбюро расследований подтвердило информацию "Страны" о полицейских, которые вдвоём изнасиловали несовершеннолетнюю в Сумах.

Информация об этом была опубликована на странице организации в Фейсбуке.

ГБР сообщает, что задержало одного из правоохранителей. По предварительной информации, 15-летняя девушка в интернете познакомилась с ним и решила встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привёл друга. Потом они втроём решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и состоялся половой контакт.

ГБР информирует, что оба полицейских из Полтавы, в Сумы они приехали на обучение в один из вузов.

Бюро сообщает, что им грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, спустя три года суд вынес приговор полицейским, которые насиловали мать больной девочки в Кагарлыке. Только сейчас - через три года - двое полицейских, которые были в этом замешаны, получили приговор. Обуховский районный суд приговорил их к 11 годам лишения свободы.

Перед этим по подозрению в групповом изнасиловании 18-летней девушки были задержаны двое полицейских в Черкассах.