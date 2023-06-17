В Сумах двое полицейских изнасиловали шестнадцатилетнюю девочку.

Об этом "Стране" стало известно из источников в правоохранительных органах.

"Изнасилование случилось 14 июня, но в полицию потерпевшая обратилась только вчера. По словам девушки, двое сотрудников полиции 22-летний Сивинский Илья рядовой полиции в Полтавской области и 21-летний Коба Сергей также рядовой полиции в Полтавской области, изнасиловали ее в автомобиле одного из полицейских", - рассказывает источник.

Он также добавил, что на данный момент, полицейские, которые подозреваются в совершении преступления не задержаны. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киевской области избрали меры пресечения подозреваемым в издевательстве и сексуальном насилии над 11-летней девочкой. По данным прокуратуры, мужчина и четверо подростков после распития алкогольных напитков травили и применяли физическую силу к 11-летней девочке. Три девушки силой держали потерпевшую, а 15-летний парень пытался изнасиловать. Все это на мобильный телефон снимал 22-летний мужчина.

Также мы сообщали, что в Броварах мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку. Насильником оказался уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.