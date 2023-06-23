В пятницу, 23 июня, в Украине продолжается 485-й день войны с Россией.

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23 июня

10.50 Израиль не будет передавать Украине оружие, так как оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля, заявил премьер-министр Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

Он утверждает, что западные противотанковые системы, переданные Украине, уже встречаются у границ Израиля.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", - заявил Нетаньяху.

Он считает правильным "сбалансированный подход" Израиля.

10.33 11-й пакет европейских санкций против РФ вступил в силу, сообщили в МИД Эстонии.

10.24 На фоне заявлений Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС и последовавшей массовой закупки украинцами йода, Минздрав публикует признаки возможных побочных эффектов от передозировки этим препаратом:

- сыпь на коже;

- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

- желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;

- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышка;

- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;

- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

- зоб – увеличение размеров щитовидной железы;

- потеря массы тела;

- гиперфункция щитовидной железы;

- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), чревато снижением частоты пульса, артериального давления;

- риск смерти.

10.15 Сообщают, что Херсон с утра подвергается обстрелам. После прилета начался пожар.

10.12 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует проверки всех областных военкомов на предмет возможной коррупционной деятельности.

Идея появилась у него после просмотра расследования о недвижимости одесского областного военкома Евгения Борисова в Испании на миллионы евро.

"У меня просто отняло язык. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования.

Просто в шоке от цинизма происходящего. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - заявил Арахамия.

10.05 Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил России войной с НАТО в случае применения ядерного оружия в Украине.

"Я аплодирую президенту Байдену за то, что он прямо сказал: угроза того, что Путин применит ядерное оружие в Украине, реальна. И вот что мы хотим сказать окружению Путина: если вы это сделаете, если последуете его приказу, если такой приказ он вообще даст, то вам следует ожидать массированный ответ НАТО. И вы будете воевать с НАТО. Я не могу поверить, что страны НАТО позволят заразить радиацией свои территории в случае распространение ядерного облака из Украины", - заявил Грэм.

09.17 В Украине продолжают раскручивать тему ядерной угрозы.

Украина могла бы создать ядерное оружие в короткие сроки, считает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, разработка начнется в случае нанесения Россией ядерного удара.

"По нам ударили ядерным оружие. Тут надо или за один день принимать нас в НАТО. Или мы тогда уже будем создавать ядерное оружие, потому что других гарантий нет", - рассуждает Арестович.

09.00 Украинские войска имеют "частичный успех" на двух направлениях южного фронта

"На направлениях Новоданиловка - Работино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

При этом ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке. Особенно тяжелые бои продолжаются:

- на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;

- на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области;

– на Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

Также замминистра обороны Анна Маляр заявила, что "на Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага".

08.50 Россияне нарастили производство ракет примерно в 3-4 раза. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

08.40 С этого дня в Украине заработал Единый реестр оружия.

"Граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов.

Как заявляется, украинцы смогут получить услугу без посещения Нацполиции путем подачи документов через "Единое окно гражданина" на сайте https://services.mvs.gov.ua.

08.25 Американский военный эксперт Чак Пфаррер опубликовал карту с российскими атаками в районе Кременной.

"Силы РФ начали многостороннее наступление, сосредоточенное на оси дороги O-130501 западнее Кременной. Расширяя эту атаку, российские войска закрепили расширяющийся выступ через автодорогу O-131306 и продвинулись к Жеребецкому водохранилищу", - сообщил аналитик.

Отметим, что усиление атак на этом направлении подтверждало вчера и украинское командование. Но, по его данным, россияне не продвинулись "ни на метр".

08.17 Один из беспилотников сегодня сбили над Днепропетровской областью.

08.03 Главное из утренней сводки Генштаба.

Под Великой Новоселкой россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки.

Под Донецком противник атаковал в районах Северного и Авдеевки, а также в направлении Марьинки и Победы.

На Купянском направлении были "безуспешные наступательные действия" РФ в направлении Синьковки.

Под Северском россияне атаковали в направлении Белогоровки.

07.41 Сообщают о взрыве в районе Мариупольского порта.

07.20 Воздушные силы сообщают о воздушной атаке по Украине ночью.

Заявляют, что ночью 23 июня 2023 года россияне нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

«Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательную БПЛА не установленного типа», - заявляют воздушные силы.

Местные паблики в Хмельницкой области писали о многочисленных взрывах в регионе. Власти сообщали о работе ПВО.

07.07 Ночью воздушная тревога во многих регионах длилась почти два часа.