Анализируем итоги 485-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня утром отчитался, что украинские войска имеют "частичный успех" на двух направлениях южного фронта: Новоданиловка - Работино и Малая Токмачка - Новофедоровка.

Под Великой Новоселкой россияне пытались восстановить утраченное положение в районе Макаровки, говорится в сводке ГШУ.

Российские паблики подтверждают тяжелые бои на южном фронте, но продолжают заявлять, что серьезного продвижения у ВСУ нет.

Также продолжаются опровержения со стороны РФ заявлений Евгения Пригожина о том, что ВСУ заняли село Урожайное и дошли до Скадовска. Оттуда опубликованы видео с российскими военными, которые заявляют, что украинских войск там нет. Опровергло заход туда ВСУ и минобороны РФ.

Что касается других направлений, то, как заявляет украинское командование, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке. Особенно тяжелые бои продолжаются в районе Белогоровки, Авдеевки и Марьинки.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что "на Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага".

Об этом наступлении украинское командование сообщает уже несколько дней. Подтверждают наступательные действия по этому направлению и российские паблики.

Американский военный эксперт Чак Пфаррер опубликовал карту с российскими атаками в районе Кременной.

"Силы РФ начали многостороннее наступление, сосредоточенное на оси дороги O-130501 западнее Кременной. Расширяя эту атаку, российские войска закрепили расширяющийся выступ через автодорогу O-131306 и продвинулись к Жеребецкому водохранилищу", - сообщил аналитик.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали об отступлении одной из бригад в Серебрянском лесничестве. Российские паблики пишут, что "бои идут за каждый метр" и цель их - выход к Григоровке на Северском Донце, чтобы перерезать снабжение украинской группировки в Белогоровке.

Что касается других направлений, то украинские паблики сообщают о продвижении ВСУ в районе Красногоровки к юго-западу от Донецка, но официально это не подтверждено.

Воздушные силы заявили, что сегодня ночью по Украине был пуск 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 на военный аэродром в Хмельницкой области. Как вчера утверждали российские паблики, оттуда взлетали самолеты, которые нанесли удар по мосту через Чонгар.

В Минобороны РФ утверждают, что наносили ракетные удары "по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства". Украина это опровергает и заявляет, что все ракеты сбиты системой ПВО.

В Украине сегодня прокомментировали, откуда у России столько ракет на почти ежедневные удары по Украине. Напомним, осенью и зимой, часто заявлялось, что ракеты у россиян скоро закончатся, поскольку их запасы подошли к критической отметке.

Но теперь представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий говорит, что россияне нарастили производство ракет примерно в 3-4 раза.

"Россияне производят примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше – "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", - добавил Скибицкий, говоря, видимо, о месячном производстве.

"Оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов. Результат таких мер мы увидели в мае. Особенно если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Их было использовано больше всего, начиная с октября прошлого года", - сказал представитель ГУР.

Кроме того, Россия нашла много способов обходить санкции для получения нужных комплектующих из стран Запада.

Как пишет журнал Newsweek, более 60% импортируемых Россией компонентов для производства оружия поставляются из США.

С марта по декабрь 2022 года РФ импортировала компоненты для военного оборудованием на 20,3 миллиарда долларов. Эта цифра составляет лишь 15-процентное падение по сравнению с годом до вторжения России в Украину.

Сегодня были сильные прилеты по Геническу и Скадовску - российским тылам в Херсонской области. Украинское командование заявило об ударе по базе Росгвардии (украинские и российские паблики публикуют видео, как утверждается из Геническа, на котором закадровый голос говорит о прилете по росгвардейцам). Назначенные россиянами "власти" заявляют о прилете по частному сектору и о гибели двух мирных жителей.

При этом в российских пабликах пишут, что такие обстрелы резко возросли в последние дни, и связывают их с возможностью высадки десанта на левый берег Днепра.

Военные перспективы

Украинские власти продолжают сигнализировать о проблематичности продвижения на южном фронте. Россияне выстроили там оборону, которую ВСУ трудно преодолеть, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью The Guardian.

"Россияне стараются перехватить инициативу. Так что ситуация на самом деле сложная. Мы не должны недооценивать врага. Он предвидел и продолжает предвидеть самые опасные наши передвижения и выстраивает там сильную оборону, которую нам достаточно трудно преодолеть. Короче говоря, процесс идет. Все делают выводы, и никто не хочет, чтобы его дважды провели одним и тем же образом", - заявил Сырский.

По его словам, ВСУ ещё не ввели в бой свои основные силы.

"Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий. Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - заявил Сырский.

На Банковой намекают, что в медленном продвижении виноват Запад. "Время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие, превращается в конкретные построенные за этот период российские фортификационные сооружения, глубоко врытую линию обороны, систему минных полей", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк .

Он говорит, что сейчас "происходят формирующие операции по подготовке поля боя", а прорыв обороны РФ "нуждается в разумном и взвешенном подходе". Поэтому не нужно "ожидать экшена и запасаться попкорном" - повторив по сути вчерашнюю аргументацию президента Зеленского о том, что контрнаступление - не голливудский фильм.

Запад, впрочем, пока не собирается ускорять передачу самолетов, без которых, как считают многие, и буксует контрнаступление. Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает Politico со ссылкой на источники. Такие сроки ранее звучали и от других источников.

Также официальную точку в дискуссиях о передаче оружия Украине поставил Израиль. Страна не будет передавать Украине оружие, так как оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля, заявил премьер-министр Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

Он утверждает, что западные противотанковые системы, переданные Украине, уже встречаются у границ Израиля. Вторая причина отказа в передаче оружия - нежелание обострять отношения с россиянами в Сирии.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", - заявил Нетаньяху.

Заявления о ядерной опасности

В Украине сегодня резко усилилась риторика о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский вчера снова посвятил этой теме свое вечернее обращение. Он сообщил, что Офис президента провел встречи с послами стран G7 и G20, где "от ГУР, от команды Офиса, от наших дипломатов предоставлена ​​имеющаяся информация" о минировании Россией объектов на станции.

Об опасности подрыва россиянами АЭС Офис президента сообщает уже несколько дней подряд (в России такие намерения отвергают, а в МАГАТЭ не подтвердили минирования ядерных объектов станции). При этом на сегодняшнем заседании СНБО тема ЗАЭС не поднималась.

Но внимание в медийном поле к этой теме от украинских властей все равно огромное. Специальное заявление сделал МИД Украины, а МВД объявило антирадиационные учения.

"В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы", - заявил министр Игорь Клименко.

На волне этих предупреждений украинцы кинулись пополнять домашние аптечки препаратами йода и делиться советами в Тик-Токе, как спастись с помощью йода от радиации. В аптеках подняли цены на йод.

После такого ажиотажа в Минздраве и других ведомствах начали призывать украинцев не принимать бесконтрольно йод, потому что это может привести к побочным эффектам. Детально в этом ажиотаже мы разбирались здесь.

На Западе пока не заметно каких-то серьезных реакций на заявления из Украины по поводу ядерной опасности на АЭС. Единственное исключение - сенатор США Грэм и Блюменталь зарегистрировали проект резолюции, согласно которой, если Россия использует ядерное оружие в Украине, страны НАТО должны считать это нападением на Альянс.

Среди прочего, сенатор Грэм считает такой сценарий актуальным, если будет разрушена Запорожская АЭС. Он пояснил, что поскольку "разрушение атомного объекта" приведет к радиоактивному заражению в том числе и территории НАТО, Североатлантический альянс должен будет задействовать статью 5 о коллективной безопасности.

Правда, непонятно, будет ли принята эта резолюция Сенатом, учитывая далекоидущие последствия такого заявления.

Что касается России, то она продвигает свою "тему" о якобы готовности Киева применить "грязную бомбу".

ФСБ сегодня заявила о задержании группировки, которая якобы планировала устроить постановочное применение оружия массового поражения в Украине. Заявляется, что куратором группы, состоящей в основном из уроженцев Азербайджана, был гражданин Украины.

По утверждению ФСБ, пятеро задержанных пытались вывезти за границу 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью 3,5 миллиона долларов.

Что все эти заявления означают?

Нужно напомнить, что похожая кампания уже разворачивалась в прошлом году - Украина и Россия выдвигали взаимные обвинения в обстрелах Запорожской АЭС. Но эти заявления шли в ходе переговоров о том, что делать со станцией, которые вела МАГАТЭ. Сейчас такие переговоры не ведутся.

В России считают, что наращивание этой риторики является прелюдией к попытке возвращения станции Украиной военным путем. По другой версии - это попытка Киева усилить воздействие на Россию тех стран, которые не присоединились к санкциям: поскольку Китай и другие игроки выступают против ядерной эскалации конфликта.

Сторонники версии Киева о том, что ЗАЭС может взорвать Россия считают, что Москва на это может пойти в случае, если ВСУ прорвут фронт и выйдут к Энергодару.

"Фальшивая спецоперация". Новая "зрада" от Пригожина

Пригожин дал очередное интервью с жестким накатом не только на минобороны РФ, но и на всю российскую политику по Украине и саму "спецоперацию".

Основные тезисы:

1. Повод для "спецоперации" со стороны России был полностью фальшивым и ложным, потому что Украина "не бомбила Донбасс, а только позиции россиян". Кроме того, Украина не собиралась нападать на Донбасс и Россию (отметим, что это все главные российские обоснования вторжения в Украину, которые неоднократно озвучивал и Путин).

2. Войну развязали, чтобы сделать президентом Украины Медведчука.

3. Зеленский, когда стал президентом, готов был идти на любые договоренности, и все, что нужно было сделать российскому руководству - это "слезть с Олимпа" и договориться.

4. Пригожин повторил свой недавний тезис, что ситуация на фронте для РФ обстоит плохо, "ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет". Он также называет "чушью" информацию о якобы уничтоженных 60 "Леопардах".

5. Пригожин заявил о высоких потерях российских военных в первые дни вторжения, 80% из которых он отнес к хаосу в управлении войсками. По словам Пригожина, в первый день войны армия РФ потеряла тысячи боеспособных солдат, которых кинули под Гостомель.

Вслед за интервью он заявил, что написал заявление в Следственный комитет против министра обороны РФ Шойгу и начальника генштаба Герасимова, обвинив их в "геноциде русского народа" (имеется в виду гибель российских солдат в ходе войны в Украине, виновными в которой Пригожин считает Шойгу и Герасимова).

Причем, "у Шойгу геноцид по национальному признаку", заявил Пригожин, имея в виду, вероятно, что Шойгу по национальности тувинец.

То есть, Пригожин максимально наращивает "зрадную" риторику, за которую в России других отправляют под суд. Все это уже вызывает недоумение у ранее поддерживавших Пригожина российских военных пабликов. Последние уже подозревают куратора "Вагнера" в работе на Украину для подъема боевого духа в украинском обществе и для деморализации общества и армии РФ.

Особенно, на многих произвело впечатление то, что он назвал фальшивыми главные российские аргументы для начала вторжения.

При этом, примечательно, что в конце февраля 2022 года Пригожин говорил совсем иные вещи. Он заявлял тогда, что Путин "сделал все абсолютно правильно" и "предупредил нападение на Россию". А саму "спецоперацию минобороны РФ" он назвал "великолепной микрохирургией, в которой российские войска точечно ликвидируют очаги напряжения, а мирные жители остаются в полной безопасности".

О том, как Пригожин – околокремлевский олигарх, зарабатывавший на коррупционном освоении бюджетных средств и фронтировании самых стремных проектов российской власти вроде ЧВК "Вагнер" и "фабрики троллей" - внезапно стал "правдорубцем" и "борцом за справедливость", мы уже неоднократно писали.



Вкратце напомним основные вехи.



Пригожин, положив десятки тысяч (по его собственному признанию) "вагнеровцев" в "бахмутской мясорубке", рассчитывал на лаврах "завоевателя Бахмута" (при колоссальной пиар-поддержке) резко увеличить свой политический вес в РФ, сменить руководство минобороны РФ и получить много других бонусов, став "главным" по войне в Украине. По одной из версий, он действовал при этом в связке или даже по заданию части окружения Путина, которое воевало с Шойгу (а возможно и имело планы и сменить президента в России). По другой версии, он просто решил сам доказать, что "не фунт дрожащий, а право имеет".

Так или иначе, но успеха в этой игре Пригожин не достиг.

Его бурная деятельность и пиар на грани фола (вроде известного видео про Шойгу и Герасимова с угрозами самовольно сняться с фронта плюс прочая "зрада", которую он постоянно генерировал) вызвали опасения в Кремле, поэтому Пригожин не только не получил, чего хотел, но и потерял возможность вербовать заключенных. Накануне наступления ВСУ он снял "Вагнер" с фронта и отправился в "тыловые лагеря" в расчете на то, что неудачи армии РФ заставят российские власти прибежать к нему за помощью.



Но этого не произошло. Наоборот – Шойгу издал приказ (и Путин его поддержал) о том, что все ЧВК должны заключить договора с минобороны до 1 июля, если они хотят продолжать воевать в Украине. Кроме того, положение дел на фронте для РФ сейчас не катастрофично, а в информполе России преобладают победные реляции, транслируемые в том числе и Путиным. Что полностью перебивало замысел Пригожина.



Поэтому он и пошел ва-банк, уже несколько дней выдавая на гора все более резкие заявления, оспаривая сами основы действий Путина в отношении Украины (это к вопросу об адекватности еще одной популярной версии, что действия Пригожина - это якобы "хитрый план Путина).

Возможно, таким образом он рассчитывает, что Кремль испугается угрозы "новой смуты" и выполнит его условия. Но, если не будет резкого ухудшения дел для РФ на фронте, то вероятность такого исхода небольшая. Скорее всего, Пригожина просто будут постепенно "выводить" из игры. Его заявления не будут ретранслировать российские СМИ и крупнейшие телеграмм-каналы, а параллельно Кремль, возможно, попытается вывести ЧВК "Вагнер" из под контроля Пригожина или уже переманить большую часть "вагнеровцев" в новую структуру. Уже сейчас многие военкоры, которые ранее писали о Пригожине исключительно позитивно, в последние дни выступили с опровержением заявлений куратора ЧВК "Вагнер" о ситуации на фронте.



Какую в такой ситуации линию выберет Пригожин? Замолчать и просто делать то, что ему скажут в Кремле? Либо дальше поднимать ставки, вплоть до вооруженного мятежа и как на все это будет реагировать Кремль (нанесет ли он по Пригожину, например, превентивный удар, применив к нему статьи уголовного кодекса о дискредитации армии, госизмене и другие) – увидим, возможно, уже в ближайший месяц-два. Ключевые даты – 1 июля, когда должны быть заключены контракты с минобороны. И 5 августа, когда, по словам Пригожина, "Вагнер" будет готов вновь выдвинуться из "тыловых лагерей" на фронт.

Немало будет зависеть о того, остается ли у Пригожина в его нынешней активности поддержка со стороны части окружения Путина.



И, безусловно, очень большую роль будет играть развитие ситуация на фронте. Чем хуже будут идти дела у российской армии, тем больше очков будет у Пригожина. И наоборот – стабилизация фронта (или успехи россиян) увеличит вероятность того, что российская госсистема сможет относительно безболезненно для себя справиться с "пригожинщиной".