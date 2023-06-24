В субботу, 24 июня, в Украине продолжается 486-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

25 июня

06:09 Из-за падения обломков на 24-этажное здание в Соломенском районе Киева погибли два человека.

Об этом сообщает городская военная администрация.

Пострадавших - 8 человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Также повреждены около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке.

03:48 Кличко: "в Соломенском районе обломки ракеты попали в верхние этажи 16 этажей. Задымление на верхних этажах. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, еще одного госпитализировали. Пожара дома нет. Спасательные службы работают на месте".

03:36 Мэр Харькова Игорь Терехов: "по меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет".

03:29 О взрывах в Кривом Роге сообщает глава горадминистрации Александр Вилкул.

03:26 Кличко: "предварительно: в Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку. Бригады экстренных служб – на месте. Задымление на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют".

03:27 Сообщают о взрывах в Кропивницком.

03:23 Вновь взрывы в Киеве, Днепре и Харькове.

03:22 Вновь взрывы в Харькове.

03:19 Кличко: "Взрывы в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место".

03:17 Ракеты летят в сторону Харьковской, Сумской и Полтавской областей, сообщают ВС. Вновь сообщают о взрывах в Днепре.

03:12 Сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области.

03:10 Удары по Харькову и области подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

03:08 Взрывы в Киеве.

03:07 Сообщают о работе ПВО в Киевской области.

03:03 Сообщают о взрывах в Харькове.

02:54 Сообщают о взрывах в пригороде Днепра.

02:50 В Черкасской области также сообщают о работе ПВО.

02:45 В Днепре сообщают о взрывах.

Воздушные силы сообщают, что работает ПВО.