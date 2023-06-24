Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который устроил военный мятеж в РФ, выступил из штаба Южного военного округа в Ростове.

Он заявил, что по состоянию на утро "Вагнер" контролирует штаб и военный аэродром Ростова-на-Дону.

Он также потребовал "выдать" ему министра обороны Сергея Шойгу и главу генштаба РФ Валерия Герасимова, иначе пригрозил "пойти на Москву".

В городе и области отменили все массовые мероприятия, сильные заторы на трассах, которые ведут в Ростов с востока.

Ранее в Ростове-на-Дону военные взяли под охрану ключевые здания в городе - штаб Южного военного округа, ФСБ, управление полиции, городскую администрацию. При этом все это происходило на глазах у гражданских.

Российские паблики в 7:30 выложили видео Пригожина в штабе Южного военного округа, где он разговаривает с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба РФ Владимиром Алексеевым.

Пригожин заявил, что "Вагнер" сбили три вертолета и "будет сбивать всех".

Также ростовские паблики пишут, что "вагнеровцы" устроили дрифт на танке в центре города.

Кроме того, с вечера паблики РФ размещали фото вооруженных людей на улицах Ростова-на-Дону, где было ещё много мирных жителей.

В Сети раздавались предположения, что это "вагнеровцы". В то же время глава Conflict Intelligence Team Левитин считает, что это были поднятые по тревоге бойцы минобороны РФ.

При этом первая военная техника на дорогах Ростовской области начала появляться около 3 ночи 24 июня, кадры публиковали российские телеграм-каналы. На некоторых видео четко видно, что это правительственные войска. Другую технику опознать было сложнее - ехали военные грузовики.

Также российские паблики разместили видео ночной перестрелки между ЧВК "Вагнер" и российскими войсками в Ростовской области. Подтверждений этой информации не было. Достоверность видео пока не подтверждена.

Тем временем война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.