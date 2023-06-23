По поводу заявлений куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина есть два варианта.

Первый - удар реально нанесен, и это означает, что президент России Владимир Путин отдал приказ подавить "пригожинщину". Но не в пользу этой версии говорит как минимум один момент. Если бы Путин действительно решил расправиться с Пригожиным такими радикальными методами, то он бы первым делом уничтожил бы самого Пригожина. Но этого, как видим, не произошло.

Поэтому в приоритете вторая версия - Пригожин, понимая, что время играет против него (российская армия не несёт катастрофические поражения на фронте, а значит и нет потребности в "Вагнере", а Путин фактически стал на сторону Сергея Шойгу в вопросе обязательных контрактов ЧВК с минобороны РФ) пошел на военный мятеж. Не исключено, что координируя свою деятельность с украинскими и западными спецслужбами.

И здесь уже вопрос простой - кто кого. Сможет ли российская власть подавить мятеж, либо нет.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тыловому лагерю ЧВК "Вагнер". В Минобороны России опровергли это заявление Пригожина.

Незадолго до сообщения об ударе по лагерю наемников Пригожин обвинил Сергея Шойгу в геноциде русского народа.

Также Пригожин заявил, что Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

Однако внезапно Евгений Пригожин по поводу своего мятежа начал давать заднюю. Он заявил, что это "не военный переворот, а марш справедливости и наши действия никак не мешают войскам".

Тем временем российская власть определилась с действиями Пригожина. По мнению правительства, это мятеж.