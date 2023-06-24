Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с куратором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, действия которого российская власть назвала мятежом.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Говорит, что это не постановка, а "вполне реальный конфликт".

Заявил, что Пригожин, "часто говорит правду" о ситуации в российской армии, в отличие от минобороны РФ.

То есть, Украина в целом поддерживает то, что происходит в России, как и прозападная российская оппозиция.

Напомним, накануне в РФ стремительно обострился конфликт Евгения Пригожина и российского минобороны. Вечером 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю и обвинили в нем Минобороны РФ. После этого Пригожин заявил, что "эти мрази их подло обманули", "погибло огромное количество наших бойцов" и по сути объявил о начале военного переворота в России. По словам Пригожина, Шойгу лично прибыл в Ростов, чтобы отдать приказ нанести удар по лагерям "Вагнера".

Ранее мы писали, что сегодня утром Пригожин заявил, что контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Тем временем война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.