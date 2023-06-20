Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что расположенные на левом берегу Днепра российские войска ничего не знали о готовящемся подрыве дамбы Каховской ГЭС.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Буданова, о подрыве были предупреждены лишь российские военные, которые находились непосредственно на Каховской ГЭС. Причем всего лишь за полчаса до ее подрыва.

"Самое интересное, что за полчаса они вышли по радиосети на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали собраться и быстро покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназа. И после этого произошло то, что произошло", - сказал Буданов.

По его информации, остальные российские военные на левом берегу такого предупреждения не получили и оказались не готовы к потоку хлынувшей воды.

"Есть интересный еще один факт, что все подразделения российских оккупационных войск, которые находились рядом, на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. И это событие застало их врасплох", – сообщил глава ГУР МО.

Ранее агентство Associated Press публиковало фотографию, как утверждается, заминированного автомобиля на Каховской ГЭС за девять дней до ее подрыва.

В Белом доме же не раз заявляли, что США пока не делают выводов о том, кто виновен в уничтожении дамбы Каховской ГЭС.