Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото главы ГУР Кирилла Буданова, снятое в Киеве.

Фотографии появились в Фейсбуке чиновницы.

"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", - написала Джапарова имея в виду слухи о ранении или даже гибели Буданова, о которых на днях писали в РФ.

В комментариях пользователи заметили, что Буданов очень коротко подстрижен, а также задали вопрос, почему встречу организовали в ресторане с "московским названием" "Царское село".

Вскоре после появления публикации сам Буданов дал первое видеоинтервью после 29 мая - дня, как утверждали россияне, когда его ранили в результате ракетного удара. Глава ГУР прокомментировал эти слухи.

"Пусть люди развлекаются. Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории", - сказал Буданов в эфире телемарафона.

Напомним, недавно в российских изданиях появилась информация о тяжелом ранении главы Главного управления разведки во время удара РФ по Киеву 29 мая.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что Буданов абсолютно здоров и потешается над заявлениями российских СМИ о своем тяжелом ранении.

"Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды", - сказал Юсов.

Позже сам Буданов опроверг сообщения российских СМИ о своей гибели или ранении и пообещал являться в снах к россиянам.