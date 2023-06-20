У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на бронежилете заметили шеврон с персонажем "Звездных войн" "Бейби Йодой".

Об этом свидетельствует соответствующее фото.

Персонаж стал известным после выхода спин-оффа "Звездных войн". По истории сюжета, младенец был представителем безымянной расы, к которой принадлежал магистр Йода. Персонаж был задуман создателем сериала "Мандалорец" Джоном Фавро, который желал исследовать тайну происхождения расы Йоды.

Ранее мы рассказывали, что сыгравший Люка Скайуокера в "Звездных войнах" американский актер объявил сбор средств на дроны для ВСУ.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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