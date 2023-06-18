Президент РФ Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный находится не в Украине.

Об этом глава Кремля сказал на закрытой части своей встречи с российскими военными блогерами.

"Я знаю. Мне кажется, знаю", - сказал Путин, отвечая на вопрос, где находится Залужный.

Президент России добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВСУ, "но для этого нужно перейти на иностранный язык".

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - заключил Путин.

Напомним, 6 июня главком ВСУ Валерий Залужный присутствовал на заседании СНБО, где обсуждалась Каховская ГЭС.

Как ранее рассказывала "Страна", в начале мая российские паблики принялись писать о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. Поводом стало то, что он не смог провести видеовстречу с начальниками НАТО из-за ситуации на фронте. Тогда замминистра обороны Анна Маляр сказала, что информация о ликвидации главкома ВСУ не соответствует действительности.

В Минобороны добавили, что распространение таких слухов может быть предвестником покушения на главкома ВСУ и других украинских генералов.