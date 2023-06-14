"Это будет предательство". Залужный не дал взорвать мосты в Киеве в начале полномасштабной войны - ВВС
В начале российского вторжения власти хотели взорвать все мосты в Киеве между левым и правым берегами, чтобы задержать армию РФ и не допустить россиян в правительственный квартал. Но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Об этом пишет ВВС.
Распоряжение о подрыве мостов неназванный чиновник Кабмина дал тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову, а тот позвонил Залужному.
"Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра - и военных, и гражданских”, - пишет издание.
Напомним, Валерий Залужный ранее рассказывал, что единственным планом военного руководства Украины в начале войны было нанесение россиянам максимальных потерь, чтобы заставить их отказаться от дальнейшего продвижения вглубь Украины.
А Алексей Арестович признался, что заверениями о том, что война продлится "две-три недели", сознательно успокаивал украинцев.
Между тем война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.