В начале российского вторжения власти хотели взорвать все мосты в Киеве между левым и правым берегами, чтобы задержать армию РФ и не допустить россиян в правительственный квартал. Но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом пишет ВВС.

Распоряжение о подрыве мостов неназванный чиновник Кабмина дал тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову, а тот позвонил Залужному.

"Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра - и военных, и гражданских”, - пишет издание.

Напомним, Валерий Залужный ранее рассказывал, что единственным планом военного руководства Украины в начале войны было нанесение россиянам максимальных потерь, чтобы заставить их отказаться от дальнейшего продвижения вглубь Украины.

А Алексей Арестович признался, что заверениями о том, что война продлится "две-три недели", сознательно успокаивал украинцев.

Между тем война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

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