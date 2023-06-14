В интернете обратили внимание на разночтение в переводе заголовка интервью с главкомом Валерием Залужным в разных языковых версиях на сайте ВВС.

В английской, основной, версии главкома назвали нейтрально: "человек, стоящий за украинским контрнаступлением". В украинской Залужный превратился в "первого после бога". А в русской уже стал "генералом Волан-де-Мортом".

Как мы рассказывали, в этом материале приводилась ранее неизвестная деталь о первых днях войны в Киеве. По данным ВВС, в начале российского вторжения власти хотели взорвать все мосты в Киеве между левым и правым берегами, чтобы задержать армию РФ и не допустить россиян в правительственный квартал. Но этого не допустил главнокомандующий ВСУ.

"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра - и военных, и гражданских”, - сказал тогда Залужный.

Между тем западная пресса также пишет, что Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению ниток газопровода "Северный поток". В операции под его руководством якобы участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике.