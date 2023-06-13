Американские журналисты сообщили, что подготовкой взрыва "Северных потоков" руководил лично Залужный
Подготовкой операции по уничтожению никто газопровода "Северный поток" руководил главком ВСУ Валерий Залужный.
Об этом пишет американская газета Politico.
По ее данным, ЦРУ получило информацию о планах Киева подорвать газопровод от голландской военной разведки и просило Украину воздержаться от уничтожения "Северного потока".
В свою очередь, разведка Нидерландов MIVD получила информацию о "неизбежной атаке" на "Северный поток" из неназванного источника в Украине в июне, за три месяца до того, как в сентябре прошлого года произошла серия подводных взрывов.
Согласно полученной MIVD информации, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против "Северного потока", в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике.
Затем голландские спецслужбы проинформировали об этом США, которые связались с Украиной через ЦРУ, чтобы предостеречь от подобных шагов, пишет Politico.
Операция должна была состояться еще в июне 2022 года, но газопроводы взорвали в сентябре.
Напомним, о том, что трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями, но имеющая прямое отношение к Украине, западная пресса начала активно писать в марте.
Украина опровергает свою причастность к диверсии. Владимир Зеленский недавно заявил, что не отдавал такого приказа.