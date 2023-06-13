Подготовкой операции по уничтожению никто газопровода "Северный поток" руководил главком ВСУ Валерий Залужный.

Об этом пишет американская газета Politico.

По ее данным, ЦРУ получило информацию о планах Киева подорвать газопровод от голландской военной разведки и просило Украину воздержаться от уничтожения "Северного потока".

В свою очередь, разведка Нидерландов MIVD получила информацию о "неизбежной атаке" на "Северный поток" из неназванного источника в Украине в июне, за три месяца до того, как в сентябре прошлого года произошла серия подводных взрывов.

Согласно полученной MIVD информации, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против "Северного потока", в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике.

Затем голландские спецслужбы проинформировали об этом США, которые связались с Украиной через ЦРУ, чтобы предостеречь от подобных шагов, пишет Politico.

Операция должна была состояться еще в июне 2022 года, но газопроводы взорвали в сентябре.

Напомним, о том, что трубы взорвала некая "проукраинская группа", не связанная с украинскими властями, но имеющая прямое отношение к Украине, западная пресса начала активно писать в марте.

Украина опровергает свою причастность к диверсии. Владимир Зеленский недавно заявил, что не отдавал такого приказа.