Ботинок на дне. Американский журналист обнаружил неожиданную улику возле места подрыва "Северных потоков"
Американский портал The Grayzone утверждает, что провел независимую экспедицию у места подрыва "Северных потоков" и обнаружил упущенную следствием улику - ботинок, который якобы обычно носят дайверы ВМС США и Украины.
Об этом сообщается в материале, опубликованном на сайте издания.
В публикации говорится, что осмотреть дно Балтийского моря репортер The Grayzone сумел с помощью подводного дрона.
"Неожиданно на экране появился странный объект. Это был черно-оранжевый дайверский ботинок. Мы определили модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", - утверждает издание.
Однако портал отмечает, что подобные ботинки, вероятно, можно найти и в открытой продаже.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала о том, что одним из исполнителей теракта на "Северных потоках" мог быть украинский военнослужащий.
А издание Der Spiegel сообщало, что Германия получает все больше доказательств причастности украинцев к подрыву "Северных потоков". Немецкая разведка получила от спецслужб-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность Киева ко взрывам на "Северных потоках".
Напомним, у Зеленского открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".