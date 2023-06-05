Американский портал The Grayzone утверждает, что провел независимую экспедицию у места подрыва "Северных потоков" и обнаружил упущенную следствием улику - ботинок, который якобы обычно носят дайверы ВМС США и Украины.

Об этом сообщается в материале, опубликованном на сайте издания.

В публикации говорится, что осмотреть дно Балтийского моря репортер The Grayzone сумел с помощью подводного дрона.

"Неожиданно на экране появился странный объект. Это был черно-оранжевый дайверский ботинок. Мы определили модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", - утверждает издание.

Однако портал отмечает, что подобные ботинки, вероятно, можно найти и в открытой продаже.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала о том, что одним из исполнителей теракта на "Северных потоках" мог быть украинский военнослужащий.

А издание Der Spiegel сообщало, что Германия получает все больше доказательств причастности украинцев к подрыву "Северных потоков". Немецкая разведка получила от спецслужб-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность Киева ко взрывам на "Северных потоках".

Напомним, у Зеленского открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".