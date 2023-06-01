Одним из исполнителей теракта на "Северных потоках" мог быть украинский военнослужащий. Связи с властями в Киеве не установлено.

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, следователи ФРГ обыскали 25 мая квартиру знакомой возможного исполнителя теракта на "Северных потоках", она является свидетелем.

"В поисках нападавших следователи провели обыск в квартире молодой женщины. Говорят, что она бывшая партнерша украинского подозреваемого", – говорится в публикации.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что Германия получает все больше доказательств причастности украинцев к подрыву "Северных потоков". Немецкая разведка получила от спецслужб-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность Киева к взрывам на "Северных потоках".

Следствие ФРГ считает, что для диверсий на "Северных потоках" применяли взрывчатое вещество октоген, которое доставили на яхте "Андромеда".

А Дональд Трамп намекнул на причастность США к взрывам на "Северных потоках".

Журналисты задали ему вопрос о том, кто мог взорвать газопроводы.

"Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать... Могу сказать, кто этого не делал: Россия", - заявил Трамп.