Президент Владимир Зеленский отрицает отношение Украины к подрыву "Северных потоков".

С таким заголовком вышел материал в издании Politico, которое цитирует интервью украинского президента.

"Я – президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил. Я ничего не знал, на 100 процентов. Я сказал: "Покажите нам доказательства. Если предполагается, что это сделали наши военные, покажите нам доказательства", - заявил Зеленский в интервью изданиям группы Axel Springer (Bild, Die Welt и Politico).

Западные СМИ уже несколько месяцев пишут о якобы причастности украинцев к подрыву газопроводов. Накануне издание The Washington Post заявило, что ​​ЦРУ располагало сведениями о планах Украины по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии.

Напомним, что 26 сентября 2022 года в результате серии взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в море были повреждены две нитки российского газопровода "Северный поток - 1" и одна нитка "Северного потока - 2".

Ранее мы писали о том, что немецкие следователи рассматривают причастность украинских властей к подрыву "Северного потока".

А также, что американский журналист обнаружил неожиданную улику возле места подрыва "Северных потоков".