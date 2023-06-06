ЦРУ США располагало сведениями о планах Украины по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, в июне прошлого года ЦРУ узнало через европейское разведывательное агентство, что группа из шести человек украинских сил специального назначения намеревалась взорвать "Северные потоки".

За три месяца до того, как диверсанты взорвали нитки газопровода, администрация Джо Байдена узнала от близкого соратника, что украинские военные планировали тайную атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему украинскими вооруженными силами.

Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат доказательства о связи властей Украины с возможной атакой в Балтийском море.

Сообщения европейской разведки были опубликованы в чат-платформе Discord, предположительно, членом Национальной гвардии ВВС США Джеком Тейшейрой. The Washington Post получила копию от одного из онлайн-друзей Тейшейры.

Отчет разведки был основан на информации, полученной от человека в Украине. Информация источника не могла быть немедленно подтверждена, но ЦРУ поделилось отчетом с Германией и другими европейскими странами в июне прошлого года, по словам нескольких официальных лиц, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности.

Весьма конкретные детали, в том числе количество оперативников и методы нападения, показывают, что почти год у западных союзников были основания подозревать Киев в диверсии. Эта оценка только усилилась в последние месяцы, когда следователи правоохранительных органов Германии обнаружили доказательства взрыва, которые имеют поразительное сходство с тем, что, по словам европейской службы, планировала Украина.

Официальные лица в нескольких странах подтвердили, что сводка разведданных, размещенная на Discord, точно отражает то, что европейская служба сообщила ЦРУ.

Украинские официальные лица, которые ранее отрицали причастность страны к атаке на "Северный поток", не ответили на запросы о комментариях.

Белый дом отказался комментировать подробный набор вопросов о европейском отчете и предполагаемом украинском военном заговоре, в том числе о том, пытались ли официальные лица США помешать выполнению миссии.

ЦРУ также отказалось от комментариев.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала о том, что одним из исполнителей теракта на "Северных потоках" мог быть украинский военнослужащий.

А издание Der Spiegel сообщало, что Германия получает все больше доказательств причастности украинцев к подрыву "Северных потоков". Немецкая разведка получила от спецслужб-партнеров "многочисленные сведения", указывающие на возможную причастность Киева ко взрывам на "Северных потоках".

Напомним, у Зеленского открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".